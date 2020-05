10 strömmade tips för veckan som kommer

Några av världens största filmfestivaler har gått ihop och bjuder på en tio dagar lång (29 maj– 7 juni) kostnadsfri filmfestival under namnet "We are one". Utbudet består av kort- och långfilm och seminarier med kända filmskapare som strömmas enligt ett dag för dag-schema. Under måndagen visas exempelvis ett samtal mellan den Oscarsbelönade regissören Alejandro González Iñárritu och konstnären Marina Abramovic, kurerat av Tribeca filmfestival.