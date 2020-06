Alarmerande men hoppfull

Sedan debuten med den storsäljande vänsterbibeln ”No logo” (på svenska 2001) har den kanadensiska författaren Naomi Klein kritiskt granskat kapitalismens destruktiva verkningar. Och oavsett om temat är USA:s aggressiva marknadsexpansion eller Trumps seger i presidentvalet lyckas hon på ett engagerat och rappt sätt blottlägga historiska skeenden och klargöra komplexa ekonomiska samband. ”I lågor – ett brandtal till världen för en Green New Deal” samlas essäer, tal och föreläsningar på temat klimathot från 2010 till 2019.

Det här är inte första gången Klein tar sig an klimatfrågan. ”I lågor” kan läsas som en pendang till ”Det här förändrar allt” (på svenska 2015), och är i jämförelse betydligt tunnare. Trots det utgör de korta essäerna ett belysande tidsdokument där den kronologiska uppställningen förstärker känslan av nedräkning. Boken avslutas med ett slags programförklaring, där författaren skissar upp riktlinjerna för den politiska rörelsen för en ”Green New Deal”. Namnet syftar på den ”nya giv” där president Roosevelt genom aktiv ekonomisk politik lyfte landet ur den depression som orsakats av börskraschen på Wall Street 1929. Men om Roosevelts New Deal innebar en ökad exploatering av naturresurser syftar dess gröna motsvarighet till en massiv omställning mot minskad konsumtion, ändrade levnadsvanor och utvecklingen av en offentligt finansierad grön tjänstesektor.