Artistjobb försvann – ingen ljusning i sikte

Livekulturen lider svårt under coronakrisen. Flera yrkesmusiker har börjat skola om sig, söka krisstöd och sälja saker för att klara sin ekonomi.

Äter nyttig mat

Sångerskan Kristin Amparo slog igenom brett med låten "Din soldat", som hon sjöng ihop med artisten Albin, och medverkade i Melodifestivalen 2015 med låten "I see you". Hon har fått se nästan alla gig försvinna men försöker se på den osäkra tiden just nu som ett slags möjlighet att lätta på behovet av att försöka kontrollera tillvaron.