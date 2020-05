Kultur

Bill Clinton skriver ny spänningsroman

Bill Clinton (till höger) och James Patterson gör gemensam sak på nytt och skriver boken "The president's daughter" tillsammans. Arkivbild.

Clinton meddelar nämligen att han och parhästen, tillika deckarkungen, James Patterson (som var medförfattare till det första alstret) har skrivit den nya boken "The president's daughter" tillsammans.

Boken är ingen uppföljare till "Presidenten är försvunnen", som handlar om en fiktiv sittande president som tvingas gå under jorden för att röja en förrädare i sin regering. The Guardian beskriver"The president's daughter" som en ny berättelse om en fiktiv före detta amerikansk president vars dotter, just det, försvinner.