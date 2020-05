Kultur

Bono firar 60 med spellista och tackbrev

På U2:s hemsida finns breven publicerade. Hittills har Bono hunnit formulera sina tankar kring Eilishs "Everything I wanted", David Bowies "Life on Mars", Massive Attacks "Safe from harm", Daft Punks och Pharrell Williams "Get lucky", Kraftwerks "Neon lights" samt "Miserere" som han själv spelade in tillsammans med Luciano Pavarotti och Zucchero.