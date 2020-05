Kultur

Cate Blanchett ansluter till meteorsatir

Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/TT

Skådespelaren Cate Blanchett ska medverka i Adam McKays ("The big short") kommande film, "Don't look up", rapporterar Variety. Filmen handlar om två astronomer som ger sig av på en pressturné för att varna mänskligheten för en meteor som närmar sig och hotar att förgöra planeten.