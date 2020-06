"Chernobyl" kan vinna stort på tv-gala

Seriens regissör Johan Renck, svenske skådespelaren Stellan Skarsgård och filmfotografen Jakob Ihre har alla en chans att plocka hem ett pris på tv-galan BAFTA TV Awards – det står klart efter att den brittiska film- och tv-akademin under torsdagen presenterade sina nomineringar.

Med 14 nomineringar blev "Chernobyl” den serie som nomineras i flest kategorier. På andra plats hamnar "The crown" med sju nomineringar och den tredje platsen delas av den andra säsongen av "Fleabag” och ”Giri/Haji”, som båda nomineras i sex kategorier.

På grund av coronakrisen har galan, som i vanliga fall äger rum under våren, flyttats till den 31 juli. Årets tillställning blir också betydligt mindre glamorös än under tidigare år, då galan på grund av rådande läge sänds utan gäster och vinnarna får hålla sina tacktal via länk.