Clint Eastwood fyller 90 – jobbar som vanligt

I "The mule" från 2018 spelar Clint Eastwood sin senaste roll. Han regisserade även filmen, som handlar om en pensionär som blir kurir åt en drogkartell. Pressbild.

"Go ahead, make my day". Den torrt väsande repliken, gravallvarligt framförd bakom en skjutglad Smith & Wesson är en av många snärtiga oneliners som hjälpt till att forma den tuffa persona som följt Clint Eastwood genom decennierna.

Om han inte redan var ikonisk genom sin medverkan i Sergio Leones våldsamma spagettiwestern-trilogi under 1960-talet blev han det i skildringen av den iskalle San Fransisco-polisen Harry Callahan i "Dirty Harry"-serien, som yttrade klassikern ovan.

Eastwood har senare kommenterat serien med att fördöma den "politiska korrekthet" som han menar präglar dagens klimat och tog sin början med just "Dirty Harry" 1971.

Från b-filmer till Oscarsgalan

När Clint Eastwood firar sin 90-årsdag på söndagen kan han också se tillbaka på höjdpunkter som den romantiska "Broarna i Madison County" (1995), mordmysteriet "Mystic river" (2003) och andra världskrigsskildringarna från 2006 – "Flags of our fathers" och "Letters from Iwo Jima".