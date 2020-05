Dejtandet i tv hotas av distanseringen

Realityhösten är hotad. När flera av de svenska tv-program som bygger på dejtande i sommaridyll måste ta hänsyn till coronaepidemin kan det bli stelt utan kyssar i rutan.

"Paradise hotel" spelas in i Mexiko och bjuder tittarna på sol och värme. Pressbild. Foto: Viafree/ Patricia Recourt

– De flesta formaten går ut på att folk ska mötas fysiskt och i förlängningen ligga med varandra. Det blir svårt om man vill vara ett gott föredöme, säger Sara Martinsson, journalist.

Svenska "Bachelor" pausas under 2020 på grund av reseförbudet, då programmet vanligtvis spelas in i ett varmt land under våren och sänds i tv under hösten. "Paradise hotel", som filmas i Mexiko, har en färdiginspelad säsong som kommer att visas i höst men har inga nya säsonger inplanerade just nu.

– De här programmen bygger på att konstruera en miljö som känns romantisk, spännande och sexig. Men ska man tänka positivt så tror jag inte att det är absolut nödvändigt att åka till Mexiko eller Barbados, jag tror att det skulle vara lika kul att följa om man spelade in på exempelvis Gotland under sommaren, säger Sara Martinsson.

Tänka nytt

Även den amerikanska upplagan av "Bachelorette" skjuts upp tills restriktionerna lättar i USA. Nu finns ett gyllene tillfälle att tänka nytt i branschen, menar Mattias Bergqvist, tv-kritiker på Expressen.

– Det är svårt att föreställa sig att 30 kvinnor inom en snar framtid ska bo på samma hotell och regelbundet hångla med en och samma man. Däremot bör man passa på att skruva format eller producera nya. De bästa serierna har varit en förhöjd spegling av samtiden, att inget svenskt produktionsbolag nu passar på att göra ett dejtingprogram via till exempel Zoom är omöjligt att förstå, säger han.

Netflix har nyligen tagit upp kampen om reality-tittarna. Och det med format som faktiskt passar i karantäntider.

– De ligger nästan kusligt rätt i tiden. Det kom tre serier samtidigt som alla på ett eller annat sätt bygger på social distansering. "Love is blind", där deltagarna dejtar utan att se varandra, "The circle", där de till och med sitter i varsin lägenhet och "Too hot to handle", som handlar om att de ska avhålla sig från att ligga med varandra. En slump naturligtvis, men helt i linje med rekommendationerna, säger Sara Martinsson.

Tinar upp publiken

Dejtingprogram med färre deltagare, som "Bonde söker fru" och "Gift vid första ögonkastet", spelas som planerat in i Sverige under sommaren. Men frågan är om tittarna är sugna på att se tafatta bönder dejta med försiktighet i höst?

– Leder det till att ”Bonde söker fru” tar tillvara på möjligheten att göra något nytt och annorlunda blir det i alla fall intressant. Utförandet är det som spelar roll, inte hur lång tid som gått. Det kanske är först i höst som tittarna har hunnit reflektera och sätta det som hänt i perspektiv. Vid sådana tillfällen kan till och med ”Bonde söker fru” vara tröstande och givande, säger Mattias Bergqvist.

När inte bara realitybranschen utan hela film- och seriebranschen går på sparlåga kommer det bli tomt i tv-tablån framöver. Dessutom har serier som spelats in under sommarmånaderna eller i ett varmt land oftast kunnat tina upp den svenska tv-publiken under vinterhalvåret.

– Jag tror inte att publiken vill se ett "Robinson" som har spelats in i vinter. "Bachelor" i USA gjorde en spinoff med vintersporter, där det visserligen var lite mysigt med dejter framför öppna spisen, men den har aldrig kommit tillbaka så jag gissar att den inte var någon succé, säger Sara Martinsson.