Dixie Chicks stryker "dixie" ur namnet

Dixie Chicks heter numera The Chicks. Arkivbild.

Countrytrion Dixie Chicks har bytt namn, rapporterar, skriver Reuters. Numera går bandet under namnet The Chicks, efter att helt enkelt ha strukit ordet "dixie" ur namnet. Ordet är förknippat med de amerikanska sydstaterna, där slaveriet tillämpades.

The Chicks bildades 1989 och uppmärksammades stort 2003, när de uttalade sig negativt om dåvarande presidenten George W Bushs order om att invadera Irak. Det ledde till att de bojkottades av amerikanska radiostationer. De släppte tre år senare låten "Not ready to make nice" som ett svar på kritiken.