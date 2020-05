Dramatikern Larry Kramer är död

Manusförfattaren och dramatikern Larry Kramer har avlidit i lunginflammation, uppger hans make för New York Times . Han var mest känd för att ha skrivit den självbiografiska pjäsen "The normal heart", som blev en HBO-film med Mark Ruffalo i huvudrollen 2014.

Larry Kramer gav ut boken "Faggots" 1978, en roman som gjorde honom till persona non grata i gaykretsar. Boken ansågs ge en dålig bild av livet som homosexuell under det sena 1970-talet, eftersom protagonisten inte fann sig tillrätta i ett sexuellt utsvävande liv och i New Yorks klubbvärld. New Yorks enda gaybokhandel tog boken ur sitt sortiment.