Eftersnacket åter till "Ex on the beach"

Carolina Gynning leder två eftersnacksavsnitt till realityserien "Ex on the beach". Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT

Inför den pågående säsongen av "Celebrity ex on the beach" beslutade Dplay att skippa eftersnacksprogrammet "Exen berättar allt". Men nu tänker man om och sätter in två avsnitt av eftersnacket till de två sista avsnitten för säsongen, med Carolina Gynning åter i rollen som programledare.

"Jag blev superglad när frågan kom och tackade givetvis ja direkt. Det känns jättekul och spännande att få grilla det här gänget i studion," säger hon i ett pressmeddelande.