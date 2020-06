Europeiskt kulturliv på knä efter krisen

Italien: Italienska museer och bokhandlar tilläts att öppna från den 18 maj. Den italienska regeringen har dock inte angivit något datum för teatrarna. La Scala i Milano siktar just nu på att öppna i september med en föreställning av Giuseppe Verdis "Requiem". Den italienska film- och tv-produktionen återupptas på allvar i juni, enligt Variety. Italienska förläggare beräknar att man har förlorat ungefär 134 miljoner euro under fyra månader, om man räknar in försäljning på bokmässor och i specialaffärer, enligt Associazione Italiana Editori.