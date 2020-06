Filmerna som räddar din sportsommar

Sylvester Stallone och Dolph Lundgren reser sig på nio och levererar sina karriärers bästa stunder när de på ålderns höst åter spelar Rocky och Ivan Drago. "Creed 2" lyckas med konststycket att kännas fräsch och äkta mitt i all (nödvändig) förutsägbarhet. De gåshudsframkallande ögonblicken är många, som när den klassiska "Eye of the tiger"-slingan dammas av i precis rätt ögonblick. Framför allt handlar "Creed 2" om arv och om att vara en man och predikar vikten av att män, för att kunna vara just män i stället för sänken för sin omgivning, måste få kontakt med sina känslor och dra lärdomar av goda manliga förebilder. Sylvester Stallones budskap ekar genom boxningshallarna: Vad är en lampa om den inte får lysa? Precis.