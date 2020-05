Kultur

Filmrecension: Laddat om ett barns död

I den lilla medelklassförorten till Oslo surrar snart rykten. Syndabockar måste utses. Situationen blir politiskt laddad av att Jamies pappa Per Erik är en framstående politiker i Fremskrittspartiet medan Lykkes mamma Eva är journalist på en vänstertidning. Att skolans rektor Liv, med starka progressiva åsikter, har ett förhållande med reaktionäre Per Erik, och dessutom är syster till läraren Anders, som hade ansvaret för att hålla koll på barnen under rasten, gör knappast situationen mindre pikant.