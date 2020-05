Fler skriver böcker om coronaviruset

Dystopier, analyser och spänningsromaner om pandemier: corona har börjat ta sig in i litteraturen. Och viruset kan förändra vad vi läser för en lång tid framöver.

Johan Anderberg skriver boken "Flocken", om det svenska vägvalet under pandemin. Arkivbild.

Författarna Paulo Giordano och Slavoj Zizek var några av de första att, rekordsnabbt, ge ut böcker om den pågående pandemin. Men mer litteratur har dykt upp i coronans spår. Den amerikanska redaktören Alice Quinn har samlat 85 poetiska betraktelser om bland annat isolering, tristess och sorg i “Together in a sudden strangeness: America’s poets respond to the pandemic”. Och i den svenska boken "Corona – 19 författare om krisen" formulerar nitton författare sin syn på litteraturens kraft i svåra tider.