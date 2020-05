Kultur

"Gollum"-skådespelaren gör "Bilbo"-maraton

Serkis, som gestaltade Gollum i både "Sagan om ringen"- och "Hobbit"-filmerna, ska läsa i tolv timmar för att samla in pengar till välgörenhetsorganisationerna NHS Charities Together och Best Beginnings, med anledning av coronakrisen, skriver BBC News.