Kultur

Guadagnino regisserar nya "Scarface"

Bald head + "Scarface" = sant. Den italienske regissören Luca Guadagnino tar sig an gangstereposet "Scarface" som ska filmas i ny tappning. Arkivbild.

Gangstereposet "Scarface" ska göras ny tappning med "Call me by your name"-regissören Luca Guadagnino vid rodret.