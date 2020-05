Han ska regissera Tom Cruise – i rymden

Planerna går framåt för Tom Cruises nya film, som ska spelas in rymden på riktigt i samarbete med Elon Musk och Nasa. Nu har projektet fått en regissör – Doug Liman som tidigare har regisserat "The Bourne identity" och Tom Cruise i filmerna "American made" och "Edge of tomorrow".