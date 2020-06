Hank von Hell spelar live på Ullevi

"Jag har fått frågor om att livestreama flera gånger nu under dessa covid-19-tider. Men jag har hela tiden känt att om jag ska göra det, så vill jag ge fansen en 'out of this world experience'. Så när idén kom upp att göra det från Ullevi, och framför allt från Göteborg – en stad som jag älskar och ser som mitt andra hem – så fanns det ingen tvekan", säger Hank von Hell i ett pressmeddelande.