Högt tonläge i Bard-debatt

1987 bildade han Army of Lovers, tillsammans med Jean-Pierre Barda och Camilla Henemark. Bandet fick sitt internationella genombrott med "Ride the bullet" 1990. Han var en av producenterna bakom gruppen Alcazar och bildade 2003 gruppen Bodies Without Organs, som medverkade i Melodifestivalen flera gånger innan den splittrades 2009.