Ingen publik – tittarsiffrorna sköt i höjden

De populäraste hyrfilmerna under maj, enligt Telia, var "Star wars: The rise of Skywalker", "Jumanji: The next level" och "Sonic the Hedgehog". På topplistan över svenska titlar återfinns "Sune – Best man", "Solsidan" och "Ring mamma!".