Kultur

Jazzmusikern Jimmy Cobb är död

Jazzmusikern Jimmy Cobb har dött i lungcancer vid 91 års ålder. Han medverkade på trummor på Miles Davis nyskapande album "Kind of blue" 1959 och bidrog till soundet på flera av Davis mästerverk, som inspelningarna av "Porgy and Bess", "Sketches of Spain" och "Someday my prince will come", under sin karriär.