Kultur

Krisdrabbade länsmuseer försöker öppna

Flera stora museer planerar att öppna i sommar och nu förbereder sig länsmuseerna också för att kunna släppa in fler besökare. Men villkoren ser olika ut i landet – för ett par museer är konkursen nära.

Försöker öppna

Länsmuseet i Halmstad fick till exempel en lyckad invigning i början av året, efter att ha renoverats. Man har fortsatt hålla öppet, men efter att coronaviruset slog till har museet nu bara i snitt 5–10 besökare per dag.

Många försöker nu att ställa om sin verksamhet och förlägga den utomhus. Alla gör sina egna beräkningar för att följa reglerna om social distansering. Museets storlek och antal byggnader spelar till exempel in. Situationen skiljer sig dessutom åt över hela landet. Västerbottens museum håller stängt fram till den 15 augusti, eftersom man inte vet hur smittspridningen kommer att se ut i regionen.

Konkursen nära

Jamtli är också extra ekonomiskt sårbart, eftersom museet likt Gotlands Museum drar in en stor del av sina intäkter via biljettförsäljningen, vanligtvis ungefär 14 miljoner per år. Nu har man förlagt mer verksamhet ute, och strukit utställningsdelar i trånga utrymmen, för att kunna öppna.