Plats för poesi

”Kulturen blir skriande viktig när vi inte kan se framtiden”

Satsningen Plats för poesi drog igång på kultursidan i november, och avslutades i onsdags med en sista dikt. Och även om vi har hamnat i en ny tid avslutar vi som vi började, med att låta de fem författarna se bakåt och blicka framåt. Segal Mohamed, Freke Räihä, Tuija Nieminen Kristofersson, Tove Folkesson och Per Wästberg.

Vi ger de fem medverkande författarna sista ordet och det genom att låta dem svara på följande fem frågor som både ser bakåt och blickar framåt, med tankar om poesin och dess roll i vår nya tid och med en presentation vad de själva har på gång. Plus lite lästips inför en corona-sommar.

Här är de fem frågorna:

4. Hur ser din egen situation ut just nu och framöver? Nya böcker eller andra projekt på gång?

4. Just nu håller jag på att arbeta med mina ansökningar till dramatiska högskolan i Malmö. Förhoppningsvis kommer jag in och studerar där till hösten. Till dess slipar jag på min diktsamling ”Elefanten i rummet” och skriver på mitt nya verk ”SISTA SOMMAREN” som handlar om hur vänskapsrelationer formas och påverkas av gemensamma trauman.

4. Just nu fortsätter jag att undervisa på distans, fast hemifrån. Och det är ju en helt annan slags belastning från att undervisa sida vid sida med min kollega. Även om kursen är en distansutbildning och vi redan har alla verktyg på plats så är det mycket mer krävande. Jag är helt enkelt så enormt mycket tröttare. Den 1 maj kom min bok ”Skisser ur det finska, det ödsliga skånska, ja från Västerbotten” ut, en slags runosång om skog och död och dikter om död; och jag arbetar med Aisopos fabler — men just nu är det mest inläsning och språkletande. Det kommer att dröja några år innan jag kan visa upp något större ur det. Men det är ett spännande sätt att gå in i det västerländska tänkandet genom alla de talesätt och den folkkultur som kommer ur fablerna.