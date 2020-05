Läckberg: "Jag kände mig lite smutsig"

"Jag var livrädd och såg på väldigt många runt mig att de var skeptiska till att jag mitt i en framgångsrik serie skulle göra något annat, som dessutom är lite out there over the top. Men jag har alltid funkat så, att jag måste göra det jag kreativt brinner för", säger Camilla Läckberg om böckerna om Faye.

Foto: Henrik Montgomery/TT