"Lejonkungen" mest sedda biofilmen 2019

Foto: Disney via AP/TT

Vad gäller svenska filmer var "Bamse och dunderklockan", som hade premiär julen 2018, förra årets mest sedda. Nummer två på listan är "Britt-Marie var här" och på tredje plats hamnade "Sune vs Sune." I rapporten listas även film på andra plattformar än biografer där förra årets mest sedda film på tv var Lasse Åbergs "Sällskapsresan" från 1980. Filmen visades av TV4 på juldagen.

När landets filmkritiker får välja sina favoriter bland förra årets svenska filmer placerar de "And then we danced" av Levan Akin i topp, följd av "Säsong" av John Skoog och "Hasse & Tage – en kärlekshistoria" av Jane Magnusson, enligt rapporten.