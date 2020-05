Kultur

"Let's dance"-paren redo för revansch i semin

Tidigt in i danstävlingen beslutade sig John Lundvik för att gå "all in" – vilket har resulterat i en stor utvecklingskurva för förra årets Melodifestivalvinnare. Han berättar att han knappt har haft någon fritid under veckorna som TV4:s fredagsunderhållning har rullat i rutan.