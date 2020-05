Med full kontroll över tappad balans

Författaren Lesley Nneka Arimah växte upp i England, Nigeria och slutligen USA, där hon fortfarande bor. Inte för inte har hon i sitt skrivande intresserat sig för mötet mellan skilda världar. Hennes debutbok ”What it means when a man falls from heaven” publicerades 2017 och har nu översatts till svenska av Peter Samuelsson med den något förkortade titeln: ”När en man faller från himlen”. Möjligen kan man finna det en smula ironiskt med omnämnandet av en man i titeln eftersom novellerna till allra största delen fokuserar på kvinnor. De är också oftare de som faller på ett eller annat sätt – i en av novellerna verkligen bokstavligt så. Den handlar nämligen om flickan Graceline som försörjer sig själv och sin mor genom att medvetet halka på saker i olika butiker och dylikt – allt för att kunna utkräva skadestånd. Naturligtvis är det inte någon riktigt hållbar inkomstkälla i längden och saker och ting ställs dessutom på sin spets när hon blir gravid.