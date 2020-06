Ny dansk-brittisk rysare på Sydpolen

Brittisk-danska thrillerserien "The head", som utspelar sig i Antarktis, har premiär i höst. Pressbild.

Hannes Fohlin, som tidigare medverkat i bland annat SVT:s "Vår tid är nu", har en av rollerna i Viaplays kommande brittisk-danska thrillerserien "The head" – som utspelar sig i Antarktis, enligt ett pressmeddelande.

Serien kretsar kring en forskningsstation på Sydpolen, där ett team stannar kvar under vintersäsongen för att undersöka klimatförändringar. Men när teamet ska bli avlöst inför sommaren upptäcker forskarna att stationen är tom – och att personerna som stannade kvar under vintern antingen är döda eller försvunna.

På den internationella rollistan hittar vi även bland andra svenska Sandra Andreis, som är aktuell i SVT:s "We got this", spanske Álvaro Morte, som medverkar i Netflixserien "La casa de papel" och den irländske skådespelaren John Lynch.