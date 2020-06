Nya "The last of us" slår Playstation-rekord

Ellie ger sig it för att hämnas i "The last of us: Part II". Pressbild. Foto: Sony/TT

Nya "The last of us: Part II" räknas nu som det snabbast säljande Playstation 4-exklusiva spelet genom tiderna, skriver spelsajten IGN.

Överlevnadsberättelsen gavs ut den 19 juni och hade två dagar senare redan sålts i fyra miljoner exemplar. Det petar därmed ner det tidigare rekordspelet "Spider-Man" från tronen.