Kultur

Nya Zeeland startar filmproduktionen igen

Foto: Courtesy of WETA

James Camerons "Avatar"-uppföljare ska spelas in på Nya Zeeland. Arkivbild.

Film- och tv-inspelningar på Nya Zeeland har börjat dra i gång igen, efter att ha pausats under coronautbrottet, skriver Deadline. Det innebär att exempelvis de mest högprofilerade inspelningarna – James Camerons "Avatar"-uppföljare och den nya tv-serieversionen av "Lord of the rings" – kan återupptas.