Oprah gör två tv-kvällar om vägen framåt

Tv-stjärnan Oprah Winfrey ska leda diskussioner med profilerade svarta debattörer, aktivister och konstnärer i satsningen "Where do we go from here", som ska sändas simultant på Oprah Winfrey Network och amerikanska Discoverys alla kanaler och plattformar, skriver Deadline .

"OWN Spotlight: Where do we go from here" sänds den 9 och 10 juni och har en potential att nå över en miljard människor i över 200 länder.