Penny Parnevik fick lämna "Let's dance"

Trasslade sig

Sussie Eriksson var först ut för säsongen att kamma hem full pott från juryn. Detta efter att ha framfört en jive till Taylor Swifts "Shake it off", komplett med de rytmiska band som används i Swifts video. Dock fick Sussie Eriksson problem med sitt band som trasslade sig, något som ändå gav henne extra beröm av juryn.

– Du levererade bra jive och du tog in rekvisita och använde det även om den gick sönder, sade Tony Irving.

– Du får in humorn precis som i videon, jag sitter och njuter rakt igenom, sade han.

Måns Zelmerlöw fick även tillfälle att framföra nya singeln "On my way" i programmet. Deltagarna fick också tillfälle att visa upp sina mest själfulla danssteg i ett "soul train", där de rangordnades från bäst till sämst av juryn och tjänade extrapoäng.