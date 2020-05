Kultur

Piratenpriset till Lina Wolff

Årets Piratenpris tillkännagavs under ovanliga former i Vollsjö – med anledning av coronaviruset avslöjades årets pristagare utan närvaro av publik eller medier. Planen är dock att som vanligt dela ut priset den 13 juli i Kivik under Piratendagen, enligt ett pressmeddelande från Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet.