Så blir årets specialsäsong av allsången

The Mamas skulle ha varit Sveriges hopp i årets Eurovision Song Contest, som ställdes in. Men de syns i säsongspremiären av "Allsång på Skansen". Arkivbild.

Måns Zelmerlöw är en av artisterna som kommer att uppträda på årets "Allsång på Skansen". Han är van vid att sjunga på Sollidenscenen och har själv varit programledare under tre år. Men aldrig tidigare har han uppträtt utan publik under programmets direktsändning.

Ut i landet

"En milstolpe"

Måns Zelmerlöw gästar säsongens andra program, och kommer bland annat att framföra den nya singeln "On my way". Förutom Zelmerlöw och The Mamas syns Mando Diao, Eva Dahlgren, Daniel Adams-Ray, Miss Li och Lena Philipsson på Sollidenscenen i sommar. Den sistnämnda står lite extra i fokus i år, då det är hon som tilldelats årets "Allsångsscenen är din"-program.