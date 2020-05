Så firas nationaldagen i SVT

Högtidstalet hålls av statsminister Stefan Löfven (S). Kung Carl XVI Gustaf finns under firandet via länk från Stockholms slott. Bland artisterna som uppträder syns bland andra Sarah Dawn Finer, Mando Diao och Anis Don Demina. Barytonen Fredrik Zetterström och Arméns musikkår kommer att framföra de mer ceremoniella styckena under ledning av Andreas Hanson, skriver SVT i ett pressmeddelande.