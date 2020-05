Kultur

"Seinfeld"-profilen Jerry Stiller är död

Jerry Stiller föddes 1927 i New York. Tillsammans med sin fru Anne Meara, som dog 2015, bildade han en komediduo som ofta medverkade i "The Ed Sullivan show" under 1960- och 70-talen. De två hade en gemensam stjärna på Hollywood walk of fame sedan 2007.