Skönhet, våld, kropp och kärlek

Att läsa Leif Holmstrands poesi är att träda in i ett lyriskt universum som tycks verka på helt egna premisser. Det är dikter som uppvisar en ovanligt stark integritet, en sorts tillvänd bortvändhet som bjuder in just genom att avstå från att lägga tillrätta. Det dunkla tillåts förbli dunkelt, samtidigt som frånvaron av förklaringar skapar en intimitet i tilltalet. Resultatet är en på gång känslomässigt drabbande och intellektuellt utmanande dikt.