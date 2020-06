"Sommar med Ernst" tillbaka – i ny form

Under tidigare säsonger har programmets team under ledning av Ernst Kirchsteiger tagit sig an ett stort renoveringsprojekt, men i år är formatet mer småskaligt. Nu ägnar man sig istället åt ett rum – och ett tema åt gången. I premiäravsnittet handlar det om trädgård och odling, vilket därefter följs av badrum, uteplatser och kök.