"Spotify är ingenting man kan leva på"

Svensk Live och Westside Music Sweden har börjat samla in data för hur olika aktörer inom musikbranschen har drabbats av coronakrisen. Den 7 april visade räknaren på närmare 32 miljoner i förlorade intäkter. Då hade 2970 konserter ställts in och 5760 personer drabbats, enligt de insamlade uppgifterna. Den 28 maj stod räknaren på 4025 inställda konserter och en rapporterad förlust på över 46 miljoner kronor.

Sedan coronapandemin bröt ut har flera stora festivaler ställts in eller skjutits upp, bland andra Lollapalooza, Sweden Rock, Summerburst och Way Out West.