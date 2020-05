Spotify tar ställning för svarta i USA

Spotify är inte det enda storföretaget som har gjort ett offentligt ställningstagande efter att Minneapolisbon George Floyd dödats under ett polisingripande. Sko- och klädmärket Nike har publicerat en video där deras berömda slogan "Just do it" (gör det bara) gjorts om till "Don't do it" (gör det inte):