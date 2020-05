Kultur

Stark ökning för vissa strömningstjänster

Under februari var ökningen lägre än tidigare men under vecka 11 ökade det dagliga tittandet med 25 procent. Den största räckvidden hade Netflix som under vecka 11 till 13 nådde 28,3 procent att tittarna, på andra plats kom Viaplay som nådde 9,8 procent. Tittningen på C More och HBO Nordic minskade däremot något.