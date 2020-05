Kultur

Syskongruffet som blev "Bäst i Sverige"

"En tröstlåt"

Inspirerade av Rod Stewart

– Alla låtar på skivan har färre men bättre element. Vi är ganska inspirerade av "Twin Peaks" och de bästa Rod Stewart-låtarna, som "Lady in red". Ganska cheesy 80-talsmusik som vi försöker göra till vår egen, med catchiga refränger, säger Gabriel Röhdin.

– Någon i den så kallade branschen sade att alla festivaler som ställer in nu bara kommer att copy pastea sin line up till nästa år. Då får vi se till att vara riktigt stora, så de bokar in oss trots allt, säger Gabriel Röhdin.