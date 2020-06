The Sun kritiseras för artikel om JK Rowling

Författaren JK Rowlings exman har uttalat sig i brittiska The Sun. Arkivbild.

Brittiska tidningen The Sun kritiseras efter en stort uppslagen artikel där de intervjuar författaren JK Rowlings exman Jorge Arantes. Han säger i intervjun att han slagit JK Rowling under deras äktenskap, men att det inte handlade om systematisk misshandel. The Sun satte då på förstasidan rubriken "Jag slog JK och jag ångrar mig inte".