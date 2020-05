Vuong gör poetisk bästsäljare om våldsamt USA

Karriär: Debuterade med "Natthimmel med kulhål" 2016, (2017 på svenska), en poesisamling som bland annat tilldelades the T.S Eliot Prize och Whiting Award. Debuterar med romanen "En stund är vi vackra på jorden", som hamnat på New York Times bästsäljarlista. Undervisar i litteratur vid University of Massachusetts Amhurst.