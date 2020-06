Agneta Olsson

I Uppståndelsens kapell, Ystad, har begravningsgudstjänst ägt rum efter Agneta Olsson, Ystad. Akten inleddes med att Organist Karolina Strand spelade Amazing Grace av J. Newton, varpå följde ps 271. Officiant var Komminister Anna Jerrhag. Musikstycket Blowing int the wind med Bob Dylan spelades. Ps 201 sjöngs. Som avslutning spelades musikstycket You raise me up med Westlife. Gravsättning kommer att ske i minneslunden på Ystads västra kyrkogård.