Arne Andersson

I Svenstorps kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Arne Andersson, Lindby. Akten inleddes med att kantor Riitta Seppänen spelade Boeves psalm av L. Hollmer varpå följde ps 249. Officiant var komminister Elsvig Liljeberg. Musikstycket Far och son i okänt land med Fernandoz spelades varpå följde ps 261. Under avskedet spelade kantorn stilla pianomusik. Till minnet talade Lars-Göran Persson för Familjebrukarnas Riksförbund och Lars-Erik Hultgren, Slimminge-Torna Hällestad. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl spelades musikstycket Jag trodde änglarna fanns med Matz Bladhs. Som avslutning spelade kantorn Over the rainbow av H. Arlen. Bland blomstergärden märktes från Familjebrukarnas Riksförbund, Sydgrillarna, Styrelsen Småbrukarna och BRF Husbygge nr 1. Bland minnesgåvor märktes till Vemmenhögs Småbrukarförening. Gravsättning sker på Svenstorps kyrkogård.