Bertil Nordbeck

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Tomelilla kyrka efter Bertil Nordbeck, Tomelilla. Akten inleddes med att kantor Håkan Olsson sjöng Let it be av Beatles därefter sjöngs psalm 231. Officiant var komminister Charlotta Rosman Nissen. Psalm 799 sjöng. Kantorn sjöng Cant help falling in love with you av H Peretti, L Creatore, G D Weiss. Urnan bars därefter ut till askgravplatsen under klockringning där anhöriga och vänner tog avsked. Akten slöts med att kantor Håkan Olsson sjöng Amazing Grace.