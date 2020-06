Birgitta Sigurd

I Uppståndelsens kapell, Ystad, har borgerlig begravningsakt ägt rum efter Birgitta Sigurd, Ystad. Akten inleddes med att musikstycket Lady in red med Chris De Burgh spelades, varpå höll officianten minnestal. Officiant var Lisbeth Hansson. Musikstycket Guardian angel med Masquerade spelades. Officianten höll ljusceremoni. Som avslutning spelades musikstycket Time to say goodbye med Sarah Brightman & Andrea Bocelli.